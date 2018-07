Marina Kaljurand: venekeelsete inimeste hirmutamine edasi ei vii

Hiljuti sotsiaaldemokraatidega liitunud Marina Kaljurand toonitab, et ükski poliitik ei tohi tegeleda oma rahva hirmutamisega. «Minul oli õnn sündida kakskeelses Tallinnas – mu emakeel oli ja on vene keel, aga ma käisin eesti lasteaias ja koolis. Ma kardan, et kui ma oleksin sündinud Narvas, siis ma suure tõenäosusega täna eesti keelt ei räägiks,» tõi Kaljurand näite enda elust.

Ta nentis, et vene lapsed peaksid hakkama eesti keelt õppima võimalikult varakult, kuid selleks peab riik looma vajalikud tingimused, näiteks palkama rohkem õpetajaid. «Praegune olukord, kus inimesed peavad seisma järjekorras, et pääseda eesti keele kursustele, on ebanormaalne,» lisas Kaljurand.

«Vene inimestel peab säilima kindlus, et neilt ei võeta ära õigust õppida Puškinit oma emakeeles. Küll aga tuleb meil teha veelgi tõhusamat selgitustööd eelkõige lapsevanemate seas, et kakskeelsetena on teie lastel tulevikus taskus märksa tugevamad trumbid,» ütles ta.

Nimelt plaanib erakond Isamaa kirjutada oma valimisprogrammi ühe põhipunktina eesmärgi viia lasteaedade ja põhikooli haridus täielikult eestikeelsele õppele. Isamaa valimislubadust on kritiseerinud näiteks keskerakondlasest eurosaadik Yana Toom, võttes asja enda nägemuses kokku järgmiselt: «Valimised lähenevad, igasugust jama võib suust välja ajada, peaasi, et kõlaks.»