Sotsiaaldemokraatide volikogul debateerivad Ossinovski ja Kaljurand

Lisaks debatile ja Ossinovski ülevaatele riigikogu valimisteks valmistumisest jätkab volikogu valimisprogrammi aruteludega. Üks olulisemaid diskussioone keskendub omastehoolduse reformile, mis on sotside hinnangul Eestis möödapääsmatu. Sotsiaaldemokraadid on ka varem esile toonud, et eelseisvate valimiste üks põhiküsimusi on terviklik rahvastikupoliitika, mis kindlustaks Eestile parema tuleviku ja aitaks rahvaarvu kasvatada.

«Ühtlasi tähendab see, et riik koostöös omavalitsustega peab ümber vaatama kogu omastehoolduse korralduse, sest praegune olukord, kus eakate ainuke pääsetee on nende noored lähedased ning hooldekodu kohatasu käib paljudel üle jõu, ei ole jätkusuutlik ega rahulda kedagi,» ütles SDE aseesimees ja sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt. «Inimestele on vaja anda kindlus, et väärikalt saab vananeda ka siis, kui enam iseseisvalt toime ei tule.»