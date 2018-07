Herkel pärib siseministrilt idapiiri kallinemise kohta aru

Herkel nentis, et eksperthinnangu kohaselt kallineb ehitushind veelgi ning koos ülalpidamiskuludega kerkib idapiiri hind koguni 320 miljoni euroni, millest 60 miljonit on ehitushinna kallinemine ning 70 miljonit kulub piiri ülalpidamiseks.

Kirjas küsib Herkel siseministrilt idapiiri väljaehitamise detailset kalkulatsiooni. Ka küsib Herkel Anveltilt hinnangut kalkulatsioonivigadele ja ka seda, kuidas on võimalik, et pinnase eripära oli kuni 2017. aastani teadmata ning kes isiklikult vastutab vigase kalkulatsiooni eest.

Herkel toob esile, et praegu on 136 kilomeetri pikkusest piiriribast taraga kaetud 3,5 kilomeetrit, ning küsib, kas piiri sellisena väljaehitamine tagab maksimaalse tõhususe?. Ka tahab Herkel teada, millistesse etappidesse jaguneb piiri eeldatav väljaehitamine, kui kaua võtab see aega ning milliseid riigi muid kulusid on seoses piiri väljaehitamise kallinemisega kavas kokku hoida.