Mihkelson: Seeder hüppab tühja basseini

«Seederi alarmeeriv hoiak selle kohta, et Eesti justkui tormaks piirilepinguid ratifitseerima, ei vasta tõele,» toonitab Mihkelson, lisades, et Eesti ei allu Venemaa ammutuntud väljapressimistele ja teeb oma sammu siis, kui selleks on samaväärselt valmis ka Venemaa. «Eesti teeb seda üksnes sirge seljaga meile nii olulist rahvusvahelist õigust ning lepingusüsteemi tähtsaks pidades,» sõnab Mihkelson.

Mihkelson toonitab, et iseseisva ja enesekindla riigina on Eesti alati teadnud, kuidas Venemaasse suhtuda ning millised on need hoovad, kuidas naaberriigist tuumariiki mõjutada. «Tartu rahuleping on olnud ja on meie iseseisvuse nurgakivi, kuid sellele on aja jooksul lisandunud palju teisi väga olulisi rahvusvahelisi lepingud, sealhulgas Eesti liikmelisus NATOs ja Euroopa Liidus.