Toom Isamaa lubadusest: valimised lähenevad, igasugust jama võib suust välja ajada

«Lühidalt – see pole tehtav. Eesti koolid ja lasteaiad ei saa meie lastega hakkama. Füüsiliselt – ei mahu ära. Pedagoogiliselt – kultuuridevahelist kommunikatsiooni tuleb õppida. Poliitiliselt – pole võimalik saavutada sel teemal konsensus ja pole võimalik ka teerulliga venelastest üle sõita. Pole võimalik ka eestlasi veenda, et nüüd iga kolmas su lapse klassivend saab olema venelane,» kirjutas Toom Facebookis.

Toom märkis, et valmislubaduseks kõlab ettepanek vaid juhul, kui on soov kirgi kütta ja valijaid vastandada.

«Praegune olukord, kus me oleme maksumaksja raha eest üles kasvatanud Eestis uue venekeelse põlvkonna, kes ei valda piisavalt eesti keelt, on nende inimeste võimaluste piiramine ja inimõiguste rikkumine. See on ka oht Eesti riigi julgeolekule, majanduslikult koormav ja eesti kultuuri levikut pidurdav,» kommenteeris erakonna esimees Helir-Valdor Seeder.