Rohelised: annetuste 2,5-kordne kasv näitab usalduse tõusu

«Majandusaruannete keel on ehk veidi kohmakas, aga rea taga, mis kannab pealkirja «Liikmetelt saadud tasud 7911 eur» on kaks numbrit: liikmetelt saadud liikmemaksud 3512 eurot ja lisaks liikmemaksule erakonna liikmete poolt tehtud annetused 4399 eurot,» selgitas Laane.

«Kasvanud annetused on märk suurenenud usaldusest roheliste vastu. Me oleme aastate jooksul suurtest raskustest iseseisvust säilitades välja rabelenud. See näitab, et meie sõnumid ja seisukohad on üha aktuaalsemad ning üha olulisemaks muutuvad need lahendused, mida rohelised pakuvad. Ja muidugi oli eelmine aasta ju kohalike valimiste aasta, kus päris ilma rahata hakkama ei saa.»