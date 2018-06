Eesti 200 tegevjuhi Henrik Raave sõnul on suvised arutelud ja üritused näidanud, et liikumise liikmeskond kasvab hoogsalt. «Praegu ei ole meie tegevus keskendunud liikmeskonna kasvule, vaid fookus on hoopis sisuteemade läbi vaidlemisel, aga vaatamata sellele on väga suur huvi meie tegevuse vastu,» kommenteeris ta.