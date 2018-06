Urmas Paet: Yana Toomi arupärimine on valeretoorika, mida oleme kuulnud juba aastakümneid

Ajal, mil Euroopa Liidu liikmesriigid on sagedaste valeuudistekampaaniate sihtmärgid, on väga hea, et Euroopa Liit on lõpuks loonud Vene valeuudiste mõju vähendamisega tegeleva üksuse East StratCom Task Force'i. Samas on see üksus olnud oma tekkest peale nende Euroopa poliitikute ründe all, kellele ei meeldi, et Venemaa Euroopa-vaenuliku tegevuse mõjudega üldse lõpuks Euroopa Liidus tegeldakse. See üksus on olnud algusest peale pinnuks silmas Euroopa Vene-meelsetele tegelastele.