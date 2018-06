Riigikogu võttis menetlusse Vabaerakonna metsarahu manifesti

Manifest toonitab, et Eesti metsad vajavad tasakaalukat majandamist ning metsade raiumine peab olema vastavuses metsade samaväärse taastumisega. «Leiame, et on viimane aeg sõlmida ühiskondlik kokkulepe tasakaalukaks metsade majandamiseks. Eesti metsad on meie ühine rikkus. Jätkates metsaraiet praeguses tempos, on Eesti poole sajandi pärast kaetud valdavalt raiesmike või võsaga,» seisab pöördumises.