Anne Sulling uuesti riigikokku ei püüdle

«Minu käest on viimasel ajal palju küsitud, kas ma kandideerin kevadel riigikogu valimistel. Olen seekord otsustanud mitte kandideerida,» kirjutas Sulling oma Facebooki seinale.

Sulling tänas oma valijaid toetuse eest ja sõnas, et on pea neli aastat töötanud selle nimel, et innovatsioonipoliitika tähtsus Eestisesile tõuseks ning lubas seda teha oma mandaadi lõpuni.