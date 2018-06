Otseülekanne: valitsus otsustas lõpetada tselluloositehase eriplaneeringu

Ratas teatas istungi algul, et ta on korduvalt rõhutanud, et ei soovi juba eos nullida ettevõtjate initsiatiivi kasvatada inimeste jõukust. «Ettevõtted ja suured investeeringud loovad inimestele töökohti ja kasvatavad terve ühiskonna jõukust. Samas on selge, et kohaliku kogukonna arvamust arvesse võtmata tööstust rajada ei saa,» ütles ta.

Peaminister selgitas, et peamiseks asjaoluks, miks eriplaneeringuga edasi minna ei saa, on kõigi olulisemate sihtrühmade, kohalike kogukondade ja kohalike omavalitsuste täielik vastasseis, mida ilmestavad ka mitmed kohtuvaidlused.

Ratas kordas, et sõbralik ettevõtluskeskkond on järkuvalt oluline. Ajakirjaniku küsimusele, mis läks valesti, vastas Ratas, et valesti läks diskussioon ehk arutelud ei olnud viljakad. Riigihalduse minister Janek Mäggi täiendas, et tänane otsus ei tähenda kindlasti seda, et eriplaneeringuid rohkem ei tuleks, vaid et ei tule konkreetset eriplaneeringut Tartusse.