Valitsus teeb homme tõenäoliselt tselluloositehase eriplaneeringu lõpetamise otsuse

Kiisler ütles ERRi saates «Otse uudistemajast», et valitsusel on võimalik teha homme tselluloositehase eriplaneeringu lõpetamise otsus, mis ei pruugi olla konsensuslik. «Lõpetamisel on oma juriidilised poolt- ja vastuargumendid. Kindlasti on selle otsuse juures ka vaidlustamise variandid,» nentis Kiisler.

On teada, et koalitsioonipartnerid sotsiaaldemokraadid taotlevad tselluloositehase eriplaneeringu lõpetamist, Keskerakond otsib tõenäoliselt kompromissi, Isamaa ministrid kogunesid teemat arutama täna ennelõunal ning tõenäoliselt minnakse kabinetti sõnumiga eriplaneering lõpetada.

«​Küsimus ei ole keskkonnamõjudes. Inimesed on lihtsalt vastu, sõltumata sellest, mis keskkonnamõjude hinnang ütleks,» sõnas Kiisler, toonitades, et ühtegi keskkonnamõjude hinnangut pole tänaseks plaanitava tselluloositehase osas tehtud.

«See on esimene kord, kus arendaja ütleb, et võiks keskkonnamõjude hindamist teha, aga vastased ütlevad, et «ei, mitte mingil juhul»,» lisas Kiisler. Ministri sõnul on ettevõtjatel raske edasi tegutseda olukorras, kus omavalitsused on võtnud nii tugevalt tehase vastu.

Minister toonitas, et Eesti puidust on seni tehtud tselluloosi ning tehakse ka tulevikus, kuid küsimus on, kas seda tehakse siin või mujal.

Homme kuulatakse ära riigihalguse minister Janek Mäggi, kes selgitab, missugune on ettevõtjate valmidus üldse muud varianti tselluloositehase asukohana kaaluda.

Eile kogunes Tabiveres ligi tuhat inimest, kes avaldasid vastumeelt tselluloositehase vastu. Enne seda avaldati meelt sama asja vastu Tartus.