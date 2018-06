Sults võtab keeleseaduse eelnõult oma allkirja tagasi

Täna kinnitas Sults intervjuus Rus.Postimees.ee -le, et asja on valesti mõistetud ning keegi ei kavatse hakata Maxima kassapidajatele 6400 euro suuruseid trahve tegema.

«Küsimus on valesti püstitatud. 6400 euro suurune trahv oli mõeldud juriidilistele isikutele. Need ettevõtted ja ühingud, mis saavad riigilt raha keelekümbluseks ja eesti keele õpetamiseks, peavad seda raha kasutama sihipäraselt ja saavutama tulemusi,» rääkis Sults.

Kruusimäe ütles eelnõud esitades, et Euroopa Parlamendis on võimalik töötada eesti keeles, aga näiteks mõnes Maxima kaupluses eesti keelega hakkama ei saa. «See tähendabki seda, et kaupluse juht ei täida Eesti seadusi. Ta on saanud raha töötajate keeleoskuse parandamiseks, kuid ei ole seda sihipäraselt kasutanud,» ütles Sults.