Emor tõstis poliitikauuringute vanusepiiri kümne aasta võrra

Uuringufirma Kantar Emor uuringujuht Aivar Voog põhjendas, et kuna veebikontaktide paneelis on vanemaid inimesi rohkelt ja oli võimalus vanusepiiri tõsta, siis seda ka tehti. «Paljud on nurisenud, et miks me ei küsi 74. eluaastast vanemaid inimesi. Selleks, et vastajatele vastu tulla ja et ka need inimesed oleksid kaasatud, me seda tegimegi,» lisas ta.