Solman: umbusaldamine on opositsiooni vahend linnasüsteemi korruptsioonist puhastamiseks

Eesti poliitiline kultuur ei tundvat sellist asja, et kellelegi avaldatakse umbusaldust lihtsalt sellepärast, et ootamatult on üks hääl juurde tekkinud ja see olevat äärmiselt «kummaline». Nii arvas Aas Edgar Savisaare kolmeks kuuks volikogust taandumise taustal tekkinud arutelust, kui rahulolematu Tallinna linnavolikogu opositsioon arutas võimalikku uut umbusaldust linnavalitsusele.

Kui sellele ühele häälele lisanduks aga juurde veel teine või kolmaski, mis pudeneks näiteks volikogu keskfraktsiooni küljest, siis vaevalt Taavi Aas neid enam »kummaliseks” nimetaks. Küllap saab linnapea sisimas praegu aru, et Keskerakonna ainuvõimu Tallinnas on ähvardamas tõsine oht. See on aus hinnang olukorrale.

Opositsioon ei varjagi, et toimumas on arutelud, mida teha kujunenud olukorras järgneval kolmel kuul. Vahekord opositsiooni ja koalitsiooni vahel linnavolikogus on 39:40 ja ainult üks (kummaline) hääl on puudu, et seda tasakaalu muuta ning keskerakonna ainuvõim Tallinnas lõpetada. Kas opositsioon läheb selles situatsioonis umbusaldama, näitab aeg. Kohtume ja kaalume.

Me ei ole endale kunagi illusioone loonud, et Savisaar vabatahtlikult oma mandaadi Isamaale loovutab ja poliitikas osalemisest taanduda soovib. Arvestame võimalusega, et ta võib olla 16.septembrist taas volikogu liige ja nagu me kõik hästi teame - Edgarile meeldib ennekõike poliitmängurlus. Volikogu liikme kohustuste täitmine talle ilmselt eriti pinget ei paku.

Võimaliku umbusalduse põhjused oleksid sisuliselt samad, mis veidi rohkem kui kuu aega tagasi, sest asjaolud pole muutunud. Me pole rahul linnavalitsuse suhtumisega korruptsiooni ja ringkäendusse.

Me ei ole rahul juhtimiskriisiga Tondiraba spordikeskuses, kus andekas iluuisutaja, kes sai direktoriks justkui vene muinasjutus «Havi käsul, minu tahtel», on jätkuvalt ametis, kuigi spordikeskuses tehtud vigade nimekiri lõpmata pikk.

Me ei ole rahul olukorraga, kus äsja altkäemaksuskandaali läbi teinud Tallinna Linnatranspordi nõukogu esimees vahetub linnapea asemel abilinnapea Kalle Klandorfiga. Taavi Aas küll lahkus nõukogu esimehe kohalt aga asemele määrati ikka «oma inimene».

Klandorf on lisaks kaudselt segatud ka Sõle spordikeskuse korruptsiooniskandaali, kui selgus, et jalgpalliklubid peavad käima endile aegu saamas temaga läbi rääkides. Hoopis teiste valdkondade eest vastutava abilinnapea Kalle Klandorfi ja hobi korras «spordimänedžeri» Kalle Klandorfi huvide ristumine pole kuidagi aktsepteeritav.

Me ei pea õigeks, et linna ettevõtetesse ja ametitesse on teadlikult tööle võetud korruptsioonikuritegudes süüdi mõistetud või uurimise all olevad inimesed. Avaliku raha riisumises või altkäemaksu võtmises süüdi mõistetud töötajate linnasüsteemi tagasi värbamine annab hoopis vastupidise signaali – kui varastad või võtad altkäemaksu, tagab see tegu sulle lõpus ikka töökoha.

See kõik on ju linnajuhtide suhtumise ja eeskuju küsimus, mis võib mõttetuks muuta endise peaprokuröri palkamise korruptsiooniprobleemi lahendamiseks ja 90 000 euro eest korruptsiooni vastu võitlemise programmi tellimise. Sest muudatus peab toimuma eelkõige juhtide peades ja nende eeskujul.