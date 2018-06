Riigikoguvalimiste lähenedes sagenevad «diagnoosiga» seaduseelnõud

Sotsiaaldemokraatide esimehe Jevgeni Ossinovski sõnul võib valimiste lähenedes poliitikutelt tavapäraselt oodata vähem keskendumist põhitööle. «Üldiselt valimiste lähenedes sagenevad need eelnõud, mille kohta valitsuses ei peaks arvamust avaldama ei justiits-, kaitse- ega majandusminister, vaid rohkem terviseminister, sest tihtipeale jääb mulje, et tegemist on mõne diagnoosiga, mitte sisuliste problemeide lahendamisega,» sõnas Ossinovski.