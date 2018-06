Suuremad parlamendiparteid võimalikus uues erakonnas konkurenti ei näe

«Vaadates inimesi, kes Eesti 200 juures tegutsevad, ja inimesed, kes on meie erakonnas, on kardinaalselt erinevad - ühed on konservatiivsed ja rahvuslikud ja isamaalised, teised on oma sõnumis olnud üpris vasakliberaalse agendaga ehk pigem reformierakonna ja SDE valijaskond,» rääkis EKRE aseesimees Jaak Madison ERRile .

«Suure tõenäosusega võib ta napsata veelgi toetust Reformierakonnalt,» arvas Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ja ütles, et Keskerakonna valija on suhteliselt püsiv ja lojaalne olnud.

«Alati on ühiskonnas ootus millegi uue järele, nii et ma usun, et kui meie suudame piisavalt palju enda ridadesse ka uusi inimesi tuua ja uusi ideid, siis me suudame seda janu uue järele kustutada,» sõnas Reformierakonna esimees Kaja Kallas.



Praeguste parlamendierakondade toetajatest oleks ERRi tellitud ja Turu-uuringute ASi läbiviidud küsitluse tulemuste järgi valmis Eesti 200 poolt hääletama 48 protsenti Vabaerakonna valijatest, EKRE toetajate seas on see näitaja 22 protsenti EKRE toetajatest ja 19 protsenti Reformierakonna pooldajatest.