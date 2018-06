Nestor osalise ajaga parmalmenditöö ettepanekust: ärge korraldage demokraatiat ringi

Ettevõtja ja liikumise Eesti 200 liige Meelis Niinepuu kirjutas täna Postimehes avaldatud arvamusloos , et riigikogu töö võiks ümber korraldada viisil, et seda saaks teha oma põhitöö kõrvalt.

Nestor ütles, et tal pole võimalik Niinepuu ettepanekuga nõustuda, sest riigireformi käigus on hakatud ümber korraldama demokraatiat. «Minu palve kõigile ettepanekute tegijatele on siiras – ärge riigireformi käigus ära reformige demokraatiat.» Ta lisas, et isegi valijate seas populaarsed ettepanekud on enamasti valijate huvide vastased.