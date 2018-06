Reinsalu võttis ajakirjandust reguleeriva andmekaitsemääruse tagasi

Reinsalu sõnul lisati riigikogu menetluses avaliku huvi ette sõna «ülekaalukas» – nagu see on senises seaduses. «Iseenesest võib öelda, et «ülekaalukas» väljendab lihtsalt seda, et põhiõiguste põrkumisel kaalutakse, kumb kaalub teise üle – õigus eraelule versus avaliku huviga põhjendatav sõnavabadus. Kuid «ülekaalukal» on ka teine tähendus. Mida tähendab «ülekaalukas võit» jalgpallis? Mitte lihtsalt skoori 1:2, vaid näiteks 1:7. Võttes hoopis selle arusaama eraelu ja sõnavabaduse põrkealasse, läheksid nad tasakaalust välja,» selgitas minister.