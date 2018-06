Rein Lang: mulle jääb see hüsteeria arusaamatuks

Langi sõnul on praeguse seaduse eelnõu arutlemisel ajakirjandusel väga suured võimalused oma positsiooni väljatoomiseks. «Praktiliselt kõik väljaanded oma tippude tasemel kirjutavad, aga kes esindab seda ühte isikut?» sõnas Lang Kuku raadio saates «Olukorrast ajakirjanduses».

Ta toonitas, et juba viimased 15 aastat on olnud ajakirjanikel kohustus hinnata avaliku huvi ülekaalukust ning tänane peamine vaidlus käib selle ümber, kas kehtiva isikuandmete kaitse koht peaks jääma samale kohale või peaks toimuma uuendus.

Küsimusele selle kohta, kas reformierakondlane Lang on oma erakonnakaaslasele, põhiseaduskomisjoni liikmele Hanno Pevkurile andnud nõu avaliku huvi mõistet kitsamana hoida, nagu väitis Pevkur ERRi otsesaates, jättis Lang konkreetselt vastamata, kuid sõnas: «Mis on mul enda kaitseks öelda? Sellega on võimatu nõustuda, et selle andmekaitse määruse üks eesmärk on parandada meedia võimalusi oma tööd teha. Selle peamine eesmärk oli üksikisikute õiguste parem kaitse.»

Saates kõnelenud endine Õhtulehe peatoimetaja Väino Koorberg märkis, et avaliku huvi seisukohast on mõiste «ülekaalukas avalik huvi» defineerimatu asi ehk veel paksem udu. Saates jäi kõlama ka mõte, et isikuandmete kaitse seaduse muudatuse järel ei peaks kartma üksikisikute huvide rikkumist, vaid küsimus on pigem poliitilist ning majanduslikku võimu omavate isikute ning avaliku elu tegelaste suhtes, kes võivad seaduse jõustumisel välja tulla argumendiga, et tähelepanu nende vastu pole piisavalt õigustatud ehk tegu pole ülekaaluka avaliku huviga.

Lang toonitas seepeale, et ükskikisikul peab olema õigus saada kaitset. «Enamiku parlamendisaadikute voodi kohale on kirjutatud, et te peate seisma üksikisikute õiguste ja vabaduste eest, mitte üksikute gruppide eest.»

Langi sõnul on antud juhul tegemist ühe seltskonna (ajakirjanike) majandusliku huviga ning talle jääb ajakirjanduses tõstatatud «järjekordne hüsteeria» arusaamatuks.

Eesti Ajalehtede Liidu direktor Mart Raudsaar kirjutas eelmise nädala lõpus, et riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas ootamatult, et Euroopa andmekaitsemääruse rakendusseaduse teksti tuleb lisada termin «ülekaalukas».

«Lihtsustatuna, peaaegu kõik andmesubjekti (inimese) kohta käiv informatsioon on delikaatne informatsioon, mille avaldamise või mitteavaldamise kohta võib otsustada isik ise, välja arvatud ajakirjandusliku erandi puhul,» kirjutas Raudsaar.