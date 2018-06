Eesti 200 tegevjuhiks saab Henrik Raave

Raave sõnas, et on olnud mitme väga suureks kasvanud organisatsiooni alguse juures ning see on alati olnud põnev ja proovilepanev. «Seda kõike on oodata ka Eesti 200 juures. Meil on plaanis oma organisatsiooni juhtida idufirmalikult ja läbipaistvalt, olla efektiivne ja tulemustele orienteeritud ning leida innustust liikmete õhinast ja ambitsioonikusest.»