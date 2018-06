Toomi sõnul ei peaks Keskerakond koostööprotokollist Ühtse Venemaaga loobuma

«Arvan, et seda pole vaja teha, sest Venemaa on jätkuvalt meie naaber, Ühtne Venemaa on jätkuvalt võimul ja kõik asjad ajas muutuvad,» vastas Toom küsimusele, mis puudutas koostööprotokolli võimalikku lõpetamist. «Koostööd Ühtse Venemaaga praegu ei toimu ja lähitulevikus ei hakka toimuma, see on selge, aga kõik asjad ajas muutuvad.»