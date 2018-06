Ratas osaleb esimese Eesti valitsusjuhina Bilderbergi grupi kohtumisel

«Teadaolevalt on Jüri Ratas esimene Eesti riigijuht, kes sai kutse üritusel osaleda. Eesti jaoks on kindlasti oluline aktiivselt osaleda ja panustada kõrgetasemelistel rahvusvahelistel kohtumistel,» lisas Seaver.

Wikipedia andmeil ühendab Bilderbergi gruppi arusaam, et kohalikke probleeme suudab lahendada kosmopoliitse teadvusega eliit. Probleemiks peetakse kohtumistel toimuvate arutelude salastatust, sest ajakirjanikke sinna ei lubata. Bilderbergi gruppi on peetud uue maailmakorra juurutajaks ja neid on nimetatud ka esimeseks «maailmavalitsuseks», sest seal tekkinud arvamused võivad saada maailmas edaspidi teoks tehtavate muutuste aluseks. Bilderbergi grupi üks asutaja ja rahastaja on pankur David Rockefeller. Tema asutas 1973. aastal ka teise valitsusvälise mõjuorganisatsiooni, trilateraalse komisjoni.