Ratas tselluloositehasest: oleks saanud paremini, aga oleks tarkus ei maksa mitte midagi

«Ühelt poolt ma arvan, et valitsus ei saa käituda täna nii ja homme naa,» kommenteeris peaminister Ratas, kelle sõnul tuleks eriplaneeringuga edasi minna ja uuringud läbi viia, sest valitsuskabinet on selle otsuse ühtselt vastu võtnud. «Eesti valitsuse kabinet, ei ole see, kus on ühe naise või mehe show,» selgitas peaminister, lisades, et juhul, kui keegi on siiski eriplaneeringuga edasi mineku vastu, on ta nõus neid kuulama ja ka ümber otsustama.

Peaministri sõnul usub ta, et eriplaneeringust oleks võimalik ka seaduslikult taganeda. «Selles ei oleks midagi halba, kohtus selgitatakse välja, kellel õigus,» selgitas Ratas, mis saaks siis, kui valitsus otsustakski tselluloositehasest loobuda.

Peaministri sõnul on ta ise algusest peale leidnud, et tehast ei saa rajada, kui selle vastasseis on liiga suur, kuid oluline on siiski vaadata ka asja majanduslikku poolt. «Siit ei saa üle libiseda, see on väga tugev signaal majanduskeskkonnale - kas me soovime Eestisse lisainvesteeringuid,» sõnas Ratas.