Jama majas: kas tselluloositehasest loobumine läheks riigile maksma seitse miljonit?

«Suure tõenäosusega lõpetab valitsus homme tselluloositehase eriplaneeringu. Otsus tuleb raskelt: ei taheta ettevõtjaid peletada, pealegi võib see kaasa tuua 7 miljonilise kahjunõude,» jagas riigikogu liige Peeter Ernits oma mõtteid tselluloositehase eriplaneeringust Facebooki vahendusel.

Ka riigihalduse ministri Janek Mäggi sõnul on tõesti võimalik, et ettevõtjad hakkavad tehase eriplaneeringust loobumise korral riigilt kohtus raha nõudma, kuid Ernitsa poolt öeldud summa on ministri arvates täiesti spekulatiivne.