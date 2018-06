Vabaerakond soovib riigikogulaste kuluhüvitisi kolmekordselt kärpida

«Riigikogu liikme palk on piisavalt kõrge selleks, et see võimaldab aktiivsematel saadikutel teha lisakulutusi, mis väljuvad pakutud piirmäärast. Viies kuluhüvitise määra 10 protsendini ametipalgast on võimalik aastas kokku hoida 841 000 eurot ja ikkagi oleks iga saadiku puhul võimalik kompenseerida kulusid üle 4000 euro eest aastas,» selgitas Vabaerakonna esimees Andres Herkel ettepaneku rahalist sisu.