Sotsiaaldemokraatlikku erakonda astunud Marina Kaljurand: tahan julgustada inimesi erakondadega liituma

Kaljurand loodab julgustada ka teisi inimesi erakondadega liituma. «Tunnen, et Eesti ühiskonnas on käes selline aeg, kus erinevate valdkondade eksperdid tahavad olla kuuldaval ja panustada. Tahan, et rohkem naisi tuleks poliitikasse ja et inimesed usuksid, et poliitika ei ole räpane mäng. Poliitika on tõsine töö, mis on suunatud Eesti riigi ja rahva heaolu suurendamisele,» rääkis Kaljulaid.

«Ma tean ja tunnen, et aeg on küps. Arvan, et mul on midagi Eesti poliitikasse tuua. Arvan, et nii on õige. Ausam ja julgem on öelda otse, et seisan siin ja tahan Eesti elu läbi erakonnademokraatia edendada, sest mul on arusaam, mida Eesti vajab,» vahendab ERRi uudisteportaal Kaljuranna öeldut.