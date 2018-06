TÄISMAHUS: Keskerakond võttis vastu erakonna eetikakoodeksi

Toom selgitas, et koodeks võeti vastu järgimiseks kõigi Keskerakonna liikmete, aga samuti ka kõigi selle erakonna esindajate, töötajate ja erakonna nimekirjas kandideerijate jaoks. «Me tahame parandada poliitilist kultuuri ja kui sa tahad midagi parandada, tuleb eelkõige iseendast arutada,» ütles Toom, kes tänas kõiki, kes eetikakoodeksi loomisesse panustasid. Ta lisas, et erakonna liikmed peavad tegema kõik neist sõltuva, et antud koodeksi norme toetaksid ja järgiksid ka meie pooldajad.

Eetikakomisjoni liige Enn Eesmaa on avaldanud lootust, et teisedki erakonnad järgivad Keskerakonna eeskuju. Eesmaa sõnul on poliitilise kultuuri mõiste kindlasti väga subjektiivne, kuid viimastel aastatel on selle piiriga tugevalt flirditud. «Vahet pole, kas tegemist on mustamise, korruptsiooni, pahatahtlikkuse või millegi muuga, iga poliitik peaks peeglisse vaatama ning endale meelde tuletama, mille ja kelle huvides ta tegelikult tegutseb,» rõhutas Keskerakonna juhatuse liige, lisades, et ainult nii saavad poliitikud rahva tõelise lugupidamise välja teenida ning eetikakoodeksi loomine on samm sellele lähemale. «Keskerakond kutsub ka kõiki teisi erakondi ning poliitilisi organisatsioone mõtlema 21. sajandi poliitilise keskkonna üle ning ühtlasi looma enda eetikakoodeksit, mis aitaks meid ligemale paremale ja puhtamale poliitilisele kultuurile,» ütles Eesmaa.