Seeder tunnistas Isamaa suurkogul, et erakond pole suutnud oma poliitikat avalikkusele selgitada

Eestisse tulijad ja siin elavad inimesed peavad eesti keele ära õppima.

Et mõista meie vastutust pikaajaliste rahvastikuprotsesside taustal, siis piisab vaid täiendavast neljatuhandest püsielaniku sisserändest aastas koos sellele järgneva pererändega, et eestlased jääksid rahvana vähemuseks omal maal väga lühikese aja jooksul. See on meie lähtekoht, et langetada isamaalised valikud rändepoliitikas.

Eestisse tulijad ja siin elavad inimesed peavad eesti keele ära õppima. Üks inimpõlv on nunnutatud, tulemus on kesine. Me pole suutnud luua tingimusi ega piisavalt motiveerinud inimesi keeleõppele. Aga igasuguse lõimumise aluseks on ühine keeleruum. Hea näitena nõuab meie valitsus välismaalaselt A2 keeletaset elamisloa pikendamisel ja paneb raha eesti keele kasutamiseks lasteaedades, käivitame eesti keele majad. Kuid sellest on vähe. Peame olema nõudlikumad ja tugevdama ka järelevalvet keeleseaduse täitmise üle ning suutma muuta suhtumist riigikeele oskuse ja keelekasutuse osas kohalikes omavalitsustes, kus enamus elanikkonnast on venekeelsed. Kaks paralleelset koolisüsteemi ei soodusta ühiskonna lõimumist. Siin on väljakutse erakondadele. Valimisedu rajamine erineva keelekasutusega valijate vastandumisele on lühinägelik. Parim lõimumine ühise keeleruumi kõrval on, kui venekeelne elanikkond tulevikus ei hääletaks mitte rahvuslikust või keelelisest kuuluvusest lähtuvalt, vaid maailmavaatelistest arusaamadest lähtuvalt.

Uue euroopa rahva loomine käib täiel rinnal, aga see eksperiment on määratud läbikukkumisele.

Pärast Eesti iseseisvuse taastamist tajus Eesti ühiskond väga laiapõhjaliselt ohtu Eesti rahva püsimisele ja rahvuslikud aated olid populaarsed. Sõnad rahvuslus ja rahvuslane kandsid positiivset tähendust. Laulsime, et eestlane olla on uhke ja hää. See oli isamaalisuse kõrgaeg. Tänaseks on palju muutunud. Piirideta Euroopas on moodne olla globaalne olevus, kellel puudub selge enesemääratlus, olgu see siis religioosne, kultuuriline, rahvuslik või sooline. Käib võidujooks „edumeelseima“ maailmakodaniku nimel ja kõik, kellel on säilinud ühtekuuluvustunne väiksema määratluse alusel kui kogu (abstraktne, anonüümne) Euroopa, lahterdatakse kitsarinnalisteks tagurlasteks. Uue euroopa rahva loomine käib täiel rinnal, aga see eksperiment on määratud läbikukkumisele.

Sõbrad, vaatame Euroopa sisse. Euroopa identiteet on rahvusriikide identiteetide summa ja ühisosa, mitte keskselt loodav uus ja kunstlik enesemääratlus. Ühesuunaline rahvaste sõprus on sama õnnetu, kui ühepoolne armastus inimsuhetes. Rahvuslus ei ole poliitiline äärmuslus, millel justkui poleks enam kohta kaasaegses Euroopas. Sellise hoiakuni on viinud paduliberaalsed poliitikud ja mõned populistlikud erakonnad Euroopas ning Eestis, kelle poliitikat meedia võimendab. Eelkõige puudutab see immigratsiooni- ja pagulaspoliitikat. Samuti ülebürokratiseerunud ja Brüsselikeskse EL-i soov domineerida rahvusriikide üle. Tasakaal Euroopa ühiste huvide ja Brüsseli keskvõimu ning EL-i liikmesriikide iseseisva otsustusõiguse ja suveräänsuse vahel saab olema EL-i üks võtmeküsimusi.

„Poliitmesilased“ lendavad õielt õiele otsides ilusamat maandumispaika, tekitades illusiooni uuest, värskest ja edumeelsest poliitikast. Aga enamasti kulunud tiibadega kaugele ei lenda.