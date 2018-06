Ratas: tselluloositehase rajajate initsiatiivi ei saa juba eos nullida

Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas tõi Keskerakonna volikogus peetud kõnes välja, et viimased nädalad ja kuud on toonud palju põnevaid arenguid Eesti poliitilisel maastikul – vahetunud on Reformierakonna ja Vabaerakonna juhid ning algatati Eesti 200 liikumine ja Riigireformi Sihtasutus.

Terav on aga tselluloositehase küsimus, milles Keskerakond on Ratase hinnangul võtnud kõigist parlamendierakondadest kõige tasakaalukama positsiooni. «Me mõistame inimeste küsimusi, hirme ja vastasseisu. Me oleme öelnud selgelt, et looduskeskkonda kahjustades ja kohaliku kogukonna arvamust arvesse võtmata seda tööstust rajada ei saa. Küll aga ei soovi me juba eos nullida ettevõtjate initsiatiivi,» ütles ta.

Keskerakonna esimees tõi välja, et ettevõtted ja suured investeeringud loovad inimestele töökohti ja kasvatavad terve ühiskonna jõukust, mille eest saab maksta pensioneid, panustatakse siseturvalisusesse ja kohalikku ellu. «Oleme selgel arvamusel, et enne otsuse langetamist tuleb planeeritava puidu rafineerimistehase mõjusid väga põhjalikult uurida. Me oleme valmis diskussioonideks ja aruteluks, kuid neid tuleb pidada tasakaalukalt ja riigimehelikult, arvestades iga valiku lühi- ja pikaajalist mõju Eestimaale tervikuna,» kinnitas Ratas.

Ratas soovib järgmiselt volikogult uut avaldust e-valimiste osas

Kõnes märkis Ratas ära ka e-valimiste küsimuse, mille kriitikaga on erakond teeninud palju tähelepanu, kuid ühtlasi ka tagurliku maine. Ta tõi välja, et maailm ja ühiskond arenevad ning sellega koos muutuvad ka inimeste ootused ja harjumused, mistõttu ei peaks Keskerakond e-hääletusele vastu seisma, vaid keskenduma positiivsele. «Peame mõtlema, kuidas muuta see inimestele paremaks, turvalisemaks ja kahtlejatele usaldusväärsemaks. Teen ettepaneku järgmisel volikogu istungil võtta e-valimiste küsimuses vastu uus ning põhjalikult kaalutletud avaldus,» sõnas Ratas.

2015. aastal võttis Keskerakonna volikogu vastu otsuse, millest leiti, et Eesti e-riigis on suurepärane kõik peale e-valimiste.