Ossinovski tegi ettepaneku luua riiklik laste tuleviku fond

«Mõneti üllatavalt on noorte täiskasvanute majanduslik toimetulek kehvem nii neist noorematest kui vanematest. Lausa nii, et alla 65-aastastest on kõrgeimad vaesuse näitajad just noorte täiskasvanute seas ning ka töötuse määr on noortel ligi kaks korda kõrgem Eesti keskmisest,» selgitas Sotsiaaldemokraatide esimees Jevgeni Ossinovski, miks tuleks avada riiklik laste tuleviku fond.