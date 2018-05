Ratas on tselluloositehase eriplaneeringu lõpetamise aruteludeks valmis

Ratas meenutas, et Keskerakonna, IRLi ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valitsuskoalitsiooni otsus oli eriplaneering algatada.

«Kui kaks valitsuspartnerit on leidnud, et otsust tuleb ümber vaadata, olen selleks diskussiooniks valmis,» kinnitas Ratas.

Samas on Ratase sõnul väga oluline kogukonna arvamus ning enne lõpliku otsuse tegemist tuleb teha ära uuringud.

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva (IRL) leiab, et tehaste ja tootmisüksuste Eestisse toomine, mis väärindab kohalikku materjali, on igal juhul vajalik. Samas on oluline, et nad ei tooks kahju looduskeskkonnale ega ümbritsevatele inimestele. «Otsused võiksid analüüsidel tugineda,» toonitas Iva.

«Kui praegu ei sobi üks koht, siis milline võiks olla see teine või kolmas koht?» märkis minister. «Kui kogu kohalik omavalitsus, inimesed on teravalt ja tugevalt selle vastu, on väga raske sellega edasi minna,» sõnas Iva tselluloositehase Tartusse rajamise idee kohta.

Riigihalduse minister Janek Mäggi (Keskerakond) tõi välja ettevõtjate võimaliku nägemuse asjadest: «Kui ettevõtjad leiavad, et neile ei sobi selline avalik vastasseis, võivad nad päevapealt otsustada, et nad nad ei taha seda tehast teha.» Mäggi lisas: «Mis signaali annaks rahvusvahelisele avalikkusele, ettevõtjatele see, kui Eestis ei ole võimalik isegi uurida, kas võiks teha tehast ühte või teise piirkonda. Ettevõtjad kindlasti kaaluvad eri kohti Eestis.»

Avalikkuse «jahutamiseks» toonitas Mäggi, et esiteks ei ole tehtud ühtegi otsust, kas tselluloositehas tuleb või ei tule; arvestada tuleb nii ettevõtjate kui ka kohalike huvidega. «Kui kompromissi ei leita, peab valitsus tegema pooli valiva otsuse,» ütles Mäggi kokkuvõtteks.

Tänaseks on nii SDE esimees Jevgeni Ossinovski kui ka IRLi esimees Helir-Valdor Seeder teatanud, et praegusel juhul tselluloositehase planeeringuga edasi minna ei saa. Peaminister Jüri Ratase sõnul asub valituskoalitsiooni tselluloositehase eriplaneeringu teemat arutama järgmise nädala esimeses pooles.