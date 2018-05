Korb otsib kriminaalkorras karistatud keskerakondlasi

«Erinevate erakonda puudutavate küsimustega, sealhulgas inimeste erakonda kuuluvusega tegelemine pole projektipõhine, vaid on peasekretäri igapäevane töö, millega tegeles [partei eelmine peasekretär] Jaak Aab ning mida jätkab [praegune peasekretär] Mihhail Korb,» ütles kolmapäeval BNS-ile erakonna pressiesindaja Andre Hanimägi. «Sellistel teemadel on inimestega suheldud ning on ka erakonnast välja astutud.»

Hanimägi märkis, et Keskerakond ei pea kriminaalide kohta nimekirja ega numbrilist arvestust. «Eelkõige oli ja on selles küsimuses oluline aga infovahetus piirkondadega, murekohtade väljatoomine ja muu seesugune, mitte nimekirja koostamine inimestest, keda tuleb igal juhul erakonnast välja heita,» rääkis Hanimägi. «Erakonnas jätkamise või mittejätkamise osas usaldatakse eelkõige piirkondi ettepanekute tegemisel ning lähtutakse ka konkreetsest olukorrast - näiteks viimati [kütusevarastest sõpru aidanud] Rustam Kalinini puhul, kelle osas tegi otsuse Põhja-Tallinna piirkond ning mille erakonna juhatus ka kinnitas. Oleme nendes küsimustes reageerinud ja teeme seda otsustavalt ka edaspidi.»

Jaak Aab ütles eelmise aasta 10. mail BNS-ile, et erakonna juhatus arutas kriminaalkorras karistatud isikute teemat ja tema sai ülesande selgitada välja, kes need isikud on ning mida piirkonnad ja osakonnad neist arvavad. Tollane peasekretär märkis, et üldpõhimõtte järgi peaks erakonna piirkonnaorganisatsiooni või osakonna juhatus tegema erakonna juhatusele esildise, et jõustunud kriminaalkaristusega isik parteist välja arvata. Aab lisas, et samuti saab iga erakonna liige küsimuse püstitada.

«Kuidas keegi end asjast [kriminaalkorras karistatud parteikaaslastest] puudutatuna tunneb,» lausus Aab toona. «Aga aus oleks küsida piirkonnast esmalt arvamust ja ma hakkan nüüd sel teemal piirkondade juhtidega suhtlema.»

«Jaak Aab tegeles oma ametiajal selle selle ülesandega, suhtles nendes küsimustes konkreetsete inimeste ja piirkondadega, tegi ettepanekuid ning on sündinud ka vastavad otsused,» rääkis Hanimägi. «Mingit mustade kaante vahel olevat nimekirja, kes on juba selle töö tulemusel erakonnast lahkunud või kes peab lahkuma, tõepoolest näidata ei ole. See on järjepidev töö. Keskerakonnal on täpselt nii nagu ka teistel erakondadel erakonnast väljaarvamisel - kaalutletud otsus eraldi juhtumite osas piirkonna ja/või suure juhatuse poolt.»

Kriminaalkorras karistatud tuntud isikutest kuulusid kolmapäevase seisuga Keskerakonda Priit Toobal, Lauri Laasi, Alar Nääme, Jüri Kollo. Juba aasta eest polnud keegi teinud juhatusele ettepanekut neid erakonnast välja arvata ja äriregistri andmetel kuuluvad nad siiani parteisse.

Erakonna eelmise põhikirja järgi sai kohtus süüdi jäänud parteilase automaatselt erakonnast välja arvata ja vaieldi, kas juhatus võib seda otsustada või mitte.