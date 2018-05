Mart Laar sai hoolimata saadikute vastuseisust uueks ametiajaks Eesti Panga nõukogu juhiks

Laari poolt hääletas 44 saadikut, vastu oli 31 ja erapooletuid üks. Hääletusel ei osalenud 16 riigikogu liiget, riigikogus oli kohal 92 saadikut, puudus üheksa.

Keskerakonna fraktsiooni liige Peeter Ernits teatas tänasel istungil, et ta sai täna kirja ettevõtjalt Hans H. Luigelt, kes kirjutas, et Laar ei taipa tuhkagi kommertspankade kontrollist. Tema erakonnakaaslane Mihhail Stalnuhhin vastas, et demokraatlikus riigis ei vali riigikogu pankade juhte. Ta märkis, et tema vaated on nimetatud ärimehe vaadetest ka küllaltki erinevad.

EKRE esimees Mart Helme küsis, kas mitu raamatut välja andnud Mart Laar ei sooviks Eesti Panga nõukogu esimehe koha asemel taotleda kirjaniku palka. Stalnuhhin vastas, et komisjonil ei ole aega selliste küsimustega tegeleda. Hiljem rääkis Helme riigikogu kõnepuldis, et kõik riigikogu liikmed teavad, et Laar ei ole tööga hakkama saanud.

Reformierakondlane Arto Aas küsis, et miks keegi teine rahanduskomisjonist peale Stalnuhhini polnud täna nõus eelnõud ette kandma. «Ma ei taha sellele vastata. Mul ei olnud valikut. Ma olen komisjoni esimees, seepärast ma siin seisan,» vastas ta ja lisas, et küsige teiste käest, miks nad riigikogu ees ei seisa.

Reformierakonna liige Kristen Michal märkis, et saalis on kosta olnud päris palju negatiivset kandidaadi suhtes, muu hulgas on välja toodud, et Laar kuulus Swedbanki nõukokku, kui pank kaotas Rumeenias 8,5 miljonit klientide raha. Michal palus Stalnuhhinil oma sõnadega Laari kiita. Stalnuhhin tõdes, et tal ei ole selle kohta, miks komisjon otsustas esitada Laari kandidatuuri, midagi öelda, kuna komisjonis on hääletus salajane.

Reformierakonna endine esimees Taavi Rõivas märkis, et viis aastat tagasi oli olukord teine, kuid ta ei saa olla rahul tehtud tööga, näiteks, et Laar ei võtnud sõna eelarvepoliitika suhtes.

Vabaerakonna esimees Andres Herkel leidis riigikogu ees, et rääkida Laari füüsilisest võimekusest, mida õnneks täna saalis pole tehtud, oleks täiesti kohatu. Ta kinnitas, et Laar saab igati Eesti Panga juhtimisega hakkama.

SDE liige ja riigikogu esimees Eiki Nestor kutsus üles hääletama igal saadikul nii, nagu ta tegelikult arvab ja hääletama riigimehelikult.

Lubavad poolt hääletada

Laari uuesti ametisse nimetamise poolt on lubanud hääletada kõik riigikogu fraktsioonid peale EKRE ja Reformierakonna ning viimased lubasid tõenäoliselt ka mitte vastuhääli anda. Seega on igati tõenäoline, et Laar uueks ametiajaks Eesti Panga nõukogu juhiks tagasi valitakse.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esimees Martin Helme põrutas eile, et Eesti Panga presidendi ametikoht peaks olema täidetud tugeva finantsanalüütikuga, mitte olema sinekuur IRLi endisele esimehele, kes on finantsmaailmas võhik. Laar ei ole Helme sõnul võimeline oma ametis tõhusat tööd tegema ja seda ka tervisliku seisundi tõttu.

Reformierakonna fraktsiooni esimees Jürgen Ligi leidis, et Laar ei ole Eesti Panga nõukogu juhina avaliku sõnumi tooja missiooni täitnud. Ka Keskerakonna leeris on kandidaadi suhtes mitmeid negatiivselt häälestatud saadikuid.