Tulevane Reformierakonna kommunikatsioonijuht Kajar Kase ei plaani erakonda astuda

Kajar Kase lausus, et on terve elu poliitika vastu huvi tundnud. Reformierakonda ta siiski veel astuda ei plaani. «Olin alles reedel toimetuses, tegin ajakirjandust ja pole veel jõudnud uue tööandjaga neid asju arutada. Ma ei plaani ise erakonda astuda,» rääkis ta.

Kase ei söandanud vastata, kas ta liituks erakonnaga juhul, kui uus tööandja vastava palve esitaks. «Ma ei oska sellele kuidagi vastata. Eks siis paistab,» ütles Kase. Ta lisas, et kommunikatsioonijuhi töö on aidata inimestel poliitikast aru saada. Kase sõnul on seda oluliselt lihtsam teha siis, kui erakonna seisukohtadega nõustud.

Kase kirjutas Facebooki postituses (lisatud artikli lõppu), et on veel peast ajakirjanik. «Mul oleks väga hea meel, kui saaksin võtta mingi perioodi, et töökoha vahetuse üle rahulikult järele mõelda. Teisalt on uus töö selline, et sellega on parem juba praegu pihta hakata – õppida töö sisu ja inimesi tundma,» lausus Kase.

Kase rääkis, et paljud ta sõbrad on ajakirjandusest kommunikatsiooni liikunud ja pole inimesena kuidagi muutunud.

«Ma ei leia, et poole vahetus [ajakirjandusest kommunikatsiooni minek] kätkeb endas mõttemaailma või paradigma muutust, aga eks näis,» ütles ta.

Kuu alguses, 7. mail käis Kase Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni tudengitega rääkimas «Ringvaatest» ning ajakirjandusest ja kommunikatsioonist laiemalt. Kohtumisel tudengitega lausus Kase, et tema töö ajakirjanikuna on kindlasti parem, kui ta kursusekaaslaste oma, kes töötavad kommunikatsioonis.

«Teadsin sel hetkel, et lähen teisele tööle. Mu mõte oli see, et julgustada tudengeid ajakirjandust õppima, sest Tartu Ülikoolis kiputakse valima kommunikatsiooni suund. Minu meelest on kommunikatsiooni töö samamoodi tõde kõige paremal viisil seletada. Ilmselgelt on taustal see, et esindad konkreetset seisukohta ja täidad konkreetset huve,» nentis Kase.

Facebookis kirjutas Kase ka seda, et ei välista ajakirjandusse tagasi tulekut. Paljud ajakirjanikud, nende hulgas «Aktuaalse kaamera» ankur Astrid Kannel leiavad, et tagasipöördumine poliitikast ajakirjandusse vähendab ajakirjanduse usaldusväärsust. Eesti Rahvusringhäälingus töötab hetkel kaks poliitikast naasnud ajakirjanikku: Toomas Sildam ja Anvar Samost.

«Usun, et poliitikas olnud inimesed suudavad ajakirjandusse tagasi tulla,» ütles Kase «ja sellest leiab ka häid näiteid [Sildam ja Samost].»

Samas rääkis ta, et mõistab inimesi, kes näevad selles probleemi. Kase enda sõnul rahvusringhäälingus poliitilisi mõjutusi ei tunne.

Kase sõnul tuli otsus töökoht vastu võtta raskelt, «sest senine töö ja kolleegid meeldivad mulle väga,» põhjendas ta. «Samas inspireerib mind võimalus tegeleda tipptasemel poliitikaga, nii et ja töötada koos Kaja Kallasega, nii et otsustasin sellest võimalusest kinni haarata,» ütles Kase.

«Olen ajakirjandust õppinud ja kujutan ennast ajakirjanikuna ette. Võib-olla hakkab see muutuma, kui kommunikatsiooni tööd pikemalt teen. Arvasin pigem, et jätkan ajakirjanikuna,» tõdes ta.

Kase sõnul pole eriti palju kohti, kus ta näeks ennast kommunikatsioonijuhina töötamas. «Kuna ma pole varem kommunikatsioonitööd teinud, siis ma ei kujuta ette, kas saan sellega hakkama. Kuna see on suur väljakutse, pidi töökoht olema selline, mis mind motiveerib,» selgitas Kase.