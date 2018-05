Heidit Kaio: Keskerakond unustab ära, et on peaministri partei

Kaio sõnas Vikerraadio saates «Rahva teenrid», et tema arvates on Keskerakonna suur probleem avalikkusega suhtlemisel siiani see, et nad unustavad ära, et nad on valitsuserakond ja kasutavad suhtlemisel opositsioonierakonna retoorikat, mis on neile pika aja jooksul sisse kulunud, vahendab ERRi uudisteportaal.