Kiisler: pean ministrina lähtuma seadustest, mitte parteikaaslaste räigest populismist

Kiisler kirjutas sotsiaalmeedias kommentaariks IRLi Tartu piirkonna viie liikme üleskutsele ta ametist tagasi kutsuda, et ta mõistab paljude tartlaste muret oma kodulinna pärast, aga tema teada pole mitte keegi kunagi kavatsenud rajada puidu rafineerimise tehast Tartu linna.

«Valitsus algatas riigi eriplaneeringu selleks, et põhjalikult uurida kõiki mõjusid ja ohte, mis võivad kaasneda tehase rajamisega Viljandi või Tartu maakonda. Eriplaneeringu käigus tehtavad teadusuuringud ja mõjuhinnangud annavad õiguspärase, planeerimisseaduse nõuetega kooskõlas oleva vastuse küsimusele, kas seda tehast saab nimetatud maakondadesse üldse rajada või pole see võimalik. Seepärast on eriplaneeringu jätkamist üksmeelselt toetanud kõik valitsuse liikmed nii enne mind kui ka minu ajal,» märkis Kiisler.