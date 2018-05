Yana Toom Keskerakonna eetikakoodeksist: see oli osa kokkuleppest Jüri Ratasega

Möödunud aasta 7. juuli hommikul, kui «kolme õe» Yana Toomi, Oudekki Loone ja Olga Ivanova algatus – Keskerakonnast eraldi nimekiri kohalikel valimistel – oli tõusnud rambivalgusesse ning tõenäolisem kui kunagi varem, teatas eurosaadik Yana Toom, et otsustas viimasel hetkel ümber ega lähe eraldi nimekirjaga kohalikele valimistele.

«Ma mõtlesin nii ja naa. Mulle ei meeldi paljud asjad, kuidas Keskerakond on näidanud end selles valitsuses. Oleme pidanud päris tõsiseid kõnelusi, rääkisime mitmeid kordi Jüri Ratase, Kadri Simsoni, Mihhail Kõlvartiga ja usun, et muutused on võimalikud,» kõneles Toom.

Mõned nädalad hiljem, möödunud aasta 31. juulil, täiendas Keskerakonna juhatus kohalikel valimistel Põhja-Tallinna esinumbrina kandideeriva eurosaadiku Yana Toomi ettepanekul enam kui kümne punktiga Tallinna valimisprogrammi ning otsustas alustada ka erakonna eetikakoodeksi loomist. Selleks loodi ka eraldi komisjon.

«Argumentide sisukus on asendunud võimalikult kõlavate ja värvikate väljendite ja süüdistustega, mis võib olla põnev lugemine ajakirjanduses, kuid paraku mitte midagi rohkemat. Sellise suhtlusstiiliga ainult vähendatakse valijate usaldust poliitikutesse ja poliitikasse,» selgitas Toom siis.

Jüri Ratas FOTO: TAIRO LUTTER / EESTI MEEDIA / SCANPIX BALTICS

Täna, päev pärast eetikakoodeksi esialgse variandi tutvustamist Keskerakonna juhatusele, tunnistas Toom, et eetikakoodeks oli osa kokkuleppest Jüri Ratasega ning avaldas heameelt, et Ratas peab oma sõna.

«See oli osa meie kokkuleppest Jüri Ratasega, et mis asjad peaksid erakonnas muutuma. Jüri peab sõna, mille üle on mul väga hea meel. Ajendatud on see sellest, et Eesti poliitiline kultuur annab soovida. Siin muud nagu ei olegi,» selgitas Toom.

«Kui vaatame viimaste aastate riigikogu valimiskampaaniat, siis kisub ikka reeglina väga inetuks: jällegi, kes alustab ja kes jätkab, aga tegelikult kisub inetuks küll. Ja Brüsselist vaadates võib ka teistmoodi: ma ei tea, miks me oleme nii kurjad ja nii kuidagi kinni teatud stereotüüpides,» lisas Toom.

«Aga ma pole kaugeltki see inimene, kes ütleb, et ma lähen nagu Rainer Vakra ja puhastan kõik need tallid puhtaks. Ei, ma seda ei tee.»

Keskerakonna eetikakoodeksis on mainitud ka korruptsiooni. Avalikkuse ette jõudnud keskerakondlaste korruptsioonijuhtumite valguses oli paslik Toomilt uurida, kas eetikakoodeksis korruptsiooni mainimine võib üldse midagi muuta? «Ta kindlasti võib ikkagi muuta. Aga ma enne vaidleks vastu, et see on seotud ainult Keskerakonnaga. See on seotud Tallinna linnaga viimasel ajal. Tallinna linn on Eesti suurim omavalitsus. Ega meil riigis ka korruptsiooni vähe ei ole. Paraku. Lihtsalt juhtus nii, et viimased juba kümme ja rohkem aastat on Keskerakond Tallinnas võimul. See ei tähenda, et Keskerakonnas on kõik korruptandid, muidugi mitte,» vastas Toom.