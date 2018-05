Ossinovski: on mõistetav, et tasuta ühistransport on Kadri Simsonile armas

Ossinovski avaldas esmalt heameelt, et pikkade vaidluste järel on koalitsioonipartnerid jõudnud kokkuleppeni, mille järgi ei püüa riik kohalike omavalitsuste eest kõige ära korraldada, vaid võimaldab kohapealset paindlikkust.

«On muidugi mõistetav, et tasuta ühistransport on Kadri Simsonile poliitilise loosungina armas,» märkis Ossinovski, ja lisas, et pileti hinna alandamise vastu ei olegi kellelgi midagi, ent maakonnatranspordi põhiprobleem ei ole selle kõrge hind, vaid elanike vajadustele mittevastav korraldus.

Nüüd, mil riik jätab ühistranspordikeskustele vabaduse pileti hinna osas, peaks Ossinovski hinnangul suunama energia sellele, et leida kiirelt vajalikud uued mudelid, kuidas korraldada inimeste ühisliikumine paindlikult ja nende vajadusest lähtuvalt. «Sotsid on Tanel Talve juhtimisel vaikselt, aga sihikindlalt toetanud nõudepõhiste transpordivõimaluste arendamist,» kommenteeris Ossinovski.

Nõudepõhine teenus tähendab seda, et mitte inimene ei pea oma käike sättima bussigraafiku järgi, vaid sobilik transpordivahend tuleb kohale siis, kui inimesel on vaja minna. «Selline paindlik teenus võiks sisuliselt toimida sõidujagamisteenusena, kombineerides sõiduteenust pakkuvaid autojuhte ja klassikalist ühistransporti. Tänane bussidotatsioon, mille toel nii mõnelgi liinil tühjad bussid mööda külateid kolistavad, võiks hoopis minna külamehele selle eest, et ta naabrimemme arsti juurde ning oma küla lapsed trenni ja tagasi viib. Kõigile mugavam, keskkonnasõbralikum ja tegelikult ka odavam,» kirjeldas Ossinovski.

Ossinovski meenutas, kuidas ta mõni nädal tagasi tutvus Saaremaa valla plaanidega piloteerida uut nõudepõhist lahendust juba sel sügisel. Tema hinnangul saaks sellest vajaliku kogemuse, et lähiaastatel hakata üle Eesti ühistransporti hoopis teisiti mõtestama. «Seni on lohutuseks see, et aeglase ja ebasobiva graafikuga bussi eest peab vähem maksma,» ütles Ossinovski kokkuvõtteks.

Ka Isamaa ja Res Publica Liidu esimees Helir-Valdor Seeder toonitas, et maapiirkondades ei ole küsimuseks niivõrd see, kas sõita tasuta või mitte, vaid see, kas ja millal buss üldse sõidab. «Ideaalis oleksime me soovinud, et kohalikule tasandile jääks veelgi rohkem iseseisvat otsustusõigust, kuid praegune kava tagab vähemalt selle, et kedagi ei karistata selle eest kui nad otsustavad kvaliteedi tõstmiseks jätkuvalt piletitulu küsida,» kirjeldas Seeder erakonna seisukohta tasuta maakondliku ühistranspordi kava osas.

