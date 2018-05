Reformierakondlane Arto Aas ei toeta riigikogus suurt kaadrivahetust soosivat ideed

Soov meelitada poliitikasse uusi inimesi ja tuua värskeid ideid on kahtlemata positiivne, aga selle saavutamine läbi kunstlike piirangute ei ole kõige parem viis. «Jah, see tooks kaasa märkimisväärse kaadrivahetuse Toompeal, aga kas see muutus toimuks kahtlemata paremuse suunas?» arutles riigikogu liige, endine riigihalduse minister Arto Aas (Reformierakond).

Esiteks rikub see vabade valimiste printsiipi, mis on demokraatliku õigusriigi üks alustalasid. «Õigus valida ja olla valitud riigikokku on ka Eesti põhiseadusega selgelt tagatud põhiõigus. Me ei peaks kergekäeliselt põhiseadust muutma tormama,» sõnas Aas.

«Kuue kuuga võib saada trammijuhiks, mitte riigimeheks,» sõnas Arto Aas.

Teiseks ei taga selline piirang riigikogu töö kvaliteetsemaks, läbipaistvamaks ja laiapõhjalisemaks muutumist. «Nii nagu ettevõtluses, meditsiinis või kultuurivaldkonnas võib ka poliitikas olla pikaajalisel kogemusel suur väärtus. Oskus käituda nii opositsioonis kui koalitsioonis, võime reageerida erinevatele kriisidele, välissuhete võrgustik – kõik see nõuab küpsemist ja aega. Kuue kuuga võib saada trammijuhiks, mitte riigimeheks,» märkis Aas.

Lisaks toos piirang kaasa hulk tehnilisi küsimusi: kas arvesse lähevad ainult riigikogus veedetud aastad või ka valitsuses oldud aeg, kas piirang kehtib ka asendusliikmetele jne.

«Reformierakond vaevalt seda ideed enda programmi võtab,» ütles Aas kokkuvõtteks. Erakonna esindaja sõnul on hea, kui parlamendis on esindatud eri piirkonnad, ideoloogiad ja vanusegrupid. «Küll aga tuleb pingutada selle nimel, et poliitika ja riigikogu maine ning töökultuur oleks piisavalt kõrgel tasemel, et Eesti erinevate valdkondade tipptegijad tahaksid poliitikas kaasa lüüa.»

Riigireformi Sihtasutuse loonud 28 ärimeest käisid nädala alguses välja idee, et riigikogu koosseisu värskena ja laiapõhjalisena hoidmiseks seatakse sisse kord, mille järgi ei tohiks parlamendisaadik olla riigikogus rohkem kui kaks korda järjest.

See tähendaks märkimisväärset muudatust Toompeal: praegusest koosseisust ei saaks pärast 2019. aasta valimisi jääda riigikokku 47 rahvasaadikut.