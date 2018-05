Kallas: järgmiste valimiste üks põhiküsimusi on sissetulekute tõus

«Eesti tugevused on varem olnud korras rahandus ja tugev e-riik. Kahjuks käivad mõlemad praeguse valitsuse juhtimisel alla. Tahetakse ära lõhkuda toimivaid süsteeme nagu pensionisüsteem, surutakse peale igasuguste vahenditega tasuta ühistransporti, kuigi see, mida inimesed tegelikult vajavad, on korras teed ja sõidugraafikud,» ütles Kallas.

«Jätkuvalt on Eesti nõrkus ettevõtluse vähene digitaliseerimine ja püsiühenduste kättesaadavus. See tähendab omakorda, et tootlikkuse kasv on pärsitud, st aeg ja energia läheb tulemuse asemel protsessile. Kaotatud aeg on kaotatud raha,» lisas Kallas.