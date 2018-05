Reformierakond moodustas valimiste nimekirjatoimkonna

Valdaru sõnul peeti oluliseks, et kaasatud liikmed esindasid ajaloolist järjepidevus, erakonna erinevaid juhtimisstruktuure Riigikogu fraktsioonis, erakonna volikogus, juhatuses ja sidusorganisatsioonides. «Tähtis on, et esindatud oleksid nii riigi kui kohaliku tasandi kogemusega erakonnakaaslased,» lisas Valdaru.