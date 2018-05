Ratas: Keskerakond ei salli korruptsiooni ühelgi kujul

«Korruptsioon ei ole kindlasti ainult ebaausate inimeste probleem või mõne omavalitsuse ja erakonna probleem. See on terve ühiskonna ja kõigi eestimaalaste ühine mure. Avalik raha ei tohi kuluda valesse kohta ja üksikute kasusaajate peale, vaid peab teenima inimeste ühiseid huve,» kirjutas Ratas.

Tema sõnul on Eestis korruptsiooniohu vähendamiseks aastate jooksul palju ette võetud, kuid kahtlemata tuleb seda tööd jätkata. «Toetan igati Tallinna linnapea Taavi Aasa algatust luua Tallinnas korruptsioonivastase võitluse programm. See on oluline ja vajalik otsus, mis annab selge sõnumi, et korruptsioonil pole meie pealinnas kohta,» märkis Ratas.