Otsepilt: riigikogu arutab VEB Fondi juhtumi põhjal riiklikku vastutust

Õiguskomisjoni esimehe Jaanus Karilaiu sõnul on eesmärk arutleda, mida tähendab riiklik vastutus juhul, kui riik on sekkunud eraõiguslikku suhtesse. «Kui kommertspankade päästmisega VEB Fondi vahendusel päästeti Eesti pangandust ja Eesti krooni, siis tahame teada, kes vastutab hoiustajate ja ettevõtjate raha kadumise eest,» ütles Karilaid.

«Eesti Panga võltsitud dokumendiga võeti Venemaalt välja üle 32 miljoni dollari. Meil on vaja kindlust, et seda ei tehtud koostöös Eesti poliitikutega,» lisas ta.

KOMMENTAAR

«Meie komisjon, mis pidas 40 istungit ja küsitles 49 inimest, paljastas oma mahukas lõpparuandes, et Venemaa Vnešekonombangas (VEB pangas) külmutatud kontodelt sai Venemaa residendist TSL International 1995. aastal raha kätte Eesti Panga ja Põhja-Eesti Panga toonaste juhtide kaasabil. See 2014. aasta juunis valminud raport on siiani kõigile avalikult kättesaadav dokument,» märkis sotsiaaldemokraatide fraktsiooni kuuluv Vakra.

Vakra sõnul sai dokumentide ja ütluste põhjal komisjonile selgeks, et tegu oli ettekavatsetud ja planeeritud tegevusega, milles osalesid toonased Eesti Panga, Põhja-Eesti Panga ja TSL Internationali võtmeisikud. «Selle tulemusel koheldi VEB fondi võlausaldajaid ebavõrdselt. Teada ei ole aga see, kuidas ja kellele liikus edasi TSL Internationalile välja antud 32,3 miljonit USA dollarit,» lisas ta.

Tema väitel on ettevõtjatele toonase ülekohtu hüvitamine poliitilise valiku küsimus. «Enne lõpphinnangut on vaja välja töötada konkreetne valem, mille alusel ja mida hüvitatakse. Teisalt tuleb aru saada, et kasum, mida Eesti Pank riigieelarvesse maksab, on osa riigi tuludest ehk jutt käib ikkagi riigieelarvelistest vahenditest,» sõnas ta.