Eesti 200 eestvedajad: toetus näitab, et inimesed ootavad muutusi

Kaks nädalat tagasi avaldas Eesti 200 manifesti, milles tõi välja kuus Eesti jaoks olulist väljakutset. «Täna Postimehes avaldatud küsitlusuuringu kohaselt on meil toetajaid juba 6%! Mõistame, et see on suur usalduskrediit ja avanss Eesti inimestelt,» kommenteeris Eesti 200 eestvedaja, Tartu Ülikooli Narva kolledži direktori kohusetäitja Kristina Kallas värskeid reitinguid.

«Toetus meile näitab ennekõike aga seda, et ühiskonnas on soov tõstatada Eesti jaoks pikaajaliselt olulisi teemasid. See näitab ka seda, et inimesed ootavad muutusi,» lisas Kallas.

Kallase sõnul on Eesti 200 saanud viimasel kahel nädalal palju positiivset tagasisidet ja toetusavaldusi. «Meiega on tahetud liituda ja koos edasi liikuda. Kasutame seda head hoogu, et tõstatada neid ideid, mis Eestit suuremate sammudega edasi viiksid,» sõnas Kallas.

Erakonna tekkimine on õhus

Eesti 200 eestvedaja Priit Alamäe sõnul ei osatud oodata, et liikumine ühiskonnas nii positiivset vasatukaja tekitab. «Meie jaoks on juba ainuüksi see, et me kuskil uuringus sees oleme, positiivne üllatus ja see on suur usalduskrediit Eesti inimestelt. Eks need uuringu tulemused näitavad ilmekalt, et ühiskond ootab arutelu Eesti jaoks olulistel teemadel ja meie riigi tulevik läheb inimestele korda.

Alamäe sõnul julgustab valijate toetus valitud teed edasi käima, teemade tõstatamist ja sarnaselt mõtlevate inimeste kaasamist. «See, kas sellest liikumisest kunagi ka erakond saab, on eelkõige Eesti laiema üldsuse otsustada,» sõnas Alamäe.

Tänases Postimehes avaldatud Kantar Emori uuringust selgus, et uut tulijat, Eesti 200 liikumist toetab 6% valijatest. Eesti 200 edastab oma tulemuselt nii IRLi, Vabaerakonda kui ka Rohelisi.