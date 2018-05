Helme: naine ei tohi karjääri tehes ohverdada oma fertiilset iga

Yoko Alender Reformierakonnast heitis EKRE-le ette Martin Helme öeldud lauset, et lastetu üle 27-aastane naine on ühiskondlikult kahjulik element. «Ma arvan, et selline kliima ei soosi ka väljaspool Eestit elanud noorte tagasi tulemist,» märkis Alender.

«Kui 27-aastane naine ei ole endale aru andnud, et kommunismi ei ole mõtet ehitada, karjääri võib küll teha, aga selle kõrvalt ei tohi ohverdada oma fertiilset iga laste mitte saamisele, siis saab ta maailma asjadest ja isiklikust tulevikust valesti aru,» ütles Mart Helme, lisades, et inimesed peavad arvestama sellega, et lapsed on neile pensionisammas ja igatepidi see võrgustik, kelle peale loota ka vanemas eas.

Saate alguses rõhutasid saatekülalised teineteisega nõustudes, et rahvastikupoliitika peaks olema erakondadeülene ja juba saate keskpaigaks süüdistasid teineteist poliitpropaganda esitamises.

Esmaspäeval tutvustasid riigikogus rahvastikukriisi lahendamiseks olulisi põhimõtteid ehk rahvastikupoliitika põhialuseid aastani 2035 Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse juhtivteadur professor Allan Puur, Tartu Ülikooli linna- ja rahvastikugeograafia professor Tiit Tammaru ja Tallinna Ülikooli riigiteooria professor Leif Kalev.

Käsitletud teemadest on olulisemad sündimuse, perede ning rändega seonduv, millel on otsene ja tugev mõju Eesti rahvaarvule ja rahvastiku koostisele. Lisaks on käsitletud rahvastiku tervist, ühiskonna vananemist, hargmaisust, lõimumist ning inimeste võimestamist ja heaolu.

Põhialused koostas riigikogu rahvastikupoliitika töörühm, kuhu kuulusid probleemkomisjoni esimees, aseesimees ja liikmed ning teadlased ja huvigruppide ning riigiametite esindajad.

Loe pikemalt rahvastikumuutuste prognoosist: