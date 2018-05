Vabaerakond tahab seadust muutes kaotada vähemalt kolm ministrikohta

«Eesti rahva arv väheneb pidevalt, mis omakorda tähendab seda, et ühel hetkel käib riigi pidamine meile üle jõu,» ütles riigikogu riigireformi arengusuundade väljatöötamise probleemkomisjoni liige Külliki Kübarsepp. «Me vajame pikemat vaadet ja analüüsi riigi valitsemiskulude kokkuhoiuks.» Ta lisas, et selleni, mis toimub erinevate ministeeriumide ja riigiasutuste sees, saadikute käed ei ulatu ning seepärast teeb Vabaerakond esimese ettepaneku hoida kokku valitsuse struktuuri pealt.

«Vabaerakonnale on iseenesest sümpaatsed mitmed riigireformi algatused, kuid me kardame seda, et kui võtta eesmärgiks põhiseaduse muutmist eeldavad küsimused, siis me takerdumegi sellesse. Lõpuks on palju kära, aga suurt midagi ei saavutata. Meie ettepanek ei eelda põhiseaduse muutmist ning on riigikogu poolt realistlikumalt ellu viidav,» lausus Kübarsepp.