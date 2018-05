Pooled Vabaerakonna fraktsiooni liikmed ei pruugi uuesti kandideerida

Erakonna liikmed näevad, et Vabaerakonna seis on keeruline ja uusi tegijaid ei paista valimiste eel liituvat, vahendab ERR-i uudisteportaal «Aktuaalset kaamerat».

Lutsepp ja Adams oma võimalikku mittekandideerimist kommenteerida ei soovinud, öeldes, et teevad otsuse hiljem. Ka Krista Aru ei ole lõplikku otsust langetanud, kuid tunnistab, et tõelist poliitikut pole temast saanud ja tema vastus viitab, et ta otsib uusi väljakutseid.