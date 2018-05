Artur Talvik jätkab Vabaerakonna toetajaliikmena

Vabaerakonna vastvalitud esimehe Andres Herkeli sõnul on Vabaerakonna riigikogu fraktsioon täiesti töövõimeline. Seda näitas ka esmaspäeva hommikul toimunud riigikogu fraktsiooni koosolek. «Olukord on märkimisväärselt rahulik, kuigi väljapoole võib see millegipärast teistmoodi paista,» märkis Herkel.

Raadiointervjuus selgitas Talvik, miks ta Vabaerakonna juhiks ei kandideerinud ning avaldas lootust, et erakonnas tuleb tagasi mõttelaad, kus Vabaerakond on poliitiline platvorm või poliitiline liikumine, mille abil saavad inimesed teha ühiskonna jaoks olulisi asju. «Lootsin, et minu juhiks mittekandideerimise otsus raputab seda seltskonda ja see mõttelaad tuleb tagasi.»