Kallase sõnul oli kodakondsuseelnõuga 9. mail välja tulek juhuslik

«Seaduseelnõu eesmärk on anda võimalus välis-eestlastele, et neilt ei võetaks kodakondsust ära. Sünnijärgset kodakondsust. Et nad võiksid olla topeltkodakondsed, kui neil on mõne teise riigi kodakondsus. See on positiivne eelnõu, et mitte kelleltki ei võetaks midagi ära,» selgitas Kallas.

Reformierakonna algatatud eelnõud on kritiseerinud Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas. «Mul on sügavalt kahju, et Reformierakond on koos esimehevahetusega taganenud ka oma lubadusest hoiduda rahvuspõhisest vastandumisest. Samas olen kindel, et Eestimaa inimesed ei toeta ühiskonda lõhestavat poliitikat ning meie kogukondi vastandavat valimiskampaaniat,» märkis Ratas.

Riigikogu juhatus otsustas neljapäeval võtta menetlusse Reformierakonna fraktsiooni 9. mail algatatud kodakondsuse seaduse muutmise eelnõu, millega võimaldatakse mitmikkodakondsust.

Eelnõu näeb ette võimaldada mitmikkodakondsust Eesti kodanikele, kes on omandanud Eesti kodakondsuse sünniga. Eelnõuga nähakse ette ka Eesti kodakondsuse taastamise võimalus isikutele, kes omandasid Eesti kodakondsuse enne 1992. aasta 26. veebruari, kuid keda sunniti sellest loobuma või loeti Eesti kodakondsuse kaotanuks või sellest loobunuks, teatas riigikogu pressiesindaja.